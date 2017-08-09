ضبط 300 كيلو عسل مغشوش في الطائف - صحيفة صدى الالكترونية

ضبط 300 كيلو عسل مغشوش في الطائف
نفذت بلدية الشفا الفرعية التابعة لأمانة الطائف حملة تفتيشية موسعة على باعة العسل المغشوش المخالفين، والذين يمارسون البيع المتنقل في البسطات، ويوهمون السياح أنهم يبيعون عسلاً طائفيا خالصا.
وتمكنت الحملة من ضبط 300 كجم من العسل المغشوش والرديء والغير معروف المصدر، يبيعها متخلفون ومخالفون من جنسيات عربية على الزوار.
وأوضح الوكيل للخدمات والبلديات الفرعية ” أنه شارك في الحملة قوة أمنية من الشرطة ومندوب مركز الشفا، بالإضافة إلى رئيس الفترة المسائية ببلدية الشفا الفرعية محمد ضبيع، وبمتابعة رئيس الفرع م. معتوق القرشي، وتم ضبط العسل المغشوش الذي يباع على طريق الشفا العام، والدائري بشكل غير نظامي، واتلاف الكميات المضبوطة حتى لا يتم تداولها مرة آخرى “.
قم بس قم🎭[ عدد التعليقات: 10050 ] نشر منذ 2 ساعتين
نبي أقوى العقوبات للغشاشين الجلاب😤
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 1119 ] نشر منذ 2 ساعتين
كرهت العسل من كثر الغش فيه
ولا عاد اثق في الي يبيعون العسل
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 354 ] نشر منذ 15 دقيقة
للامانة تلك مشكلة المشترى وليس البائع الغشاش حيث يتم الشراء من باعة العسل المغشوش المخالفين والذين يمارسون البيع المتنقل في البسطات بالشوارع ويوهمون السياح أنهم يبيعون عسلاً طائفيا خالصا. وتم ضبط العسل المغشوش الذي يباع على طريق الشفا العام والدائري بشكل غير نظامي من متخلفون ومخالفون من جنسيات عربية على الزوار . المشترى يجب ان يشترى العسل والغذاء عموما من مصادر موثوق بها ولديها تصاريح من الدولة للبيع وليس من بائع مجهول الهوية