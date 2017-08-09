ضبط 300 كيلو عسل مغشوش في الطائف - صحيفة صدى الالكترونية

عبد العزيز القثامي(صدى):

نفذت بلدية الشفا الفرعية التابعة لأمانة الطائف حملة تفتيشية موسعة على باعة العسل المغشوش المخالفين، والذين يمارسون البيع المتنقل في البسطات، ويوهمون السياح أنهم يبيعون عسلاً طائفيا خالصا.

وتمكنت الحملة من ضبط 300 كجم من العسل المغشوش والرديء والغير معروف المصدر، يبيعها متخلفون ومخالفون من جنسيات عربية على الزوار.

وأوضح الوكيل للخدمات والبلديات الفرعية ” أنه شارك في الحملة قوة أمنية من الشرطة ومندوب مركز الشفا، بالإضافة إلى رئيس الفترة المسائية ببلدية الشفا الفرعية محمد ضبيع، وبمتابعة رئيس الفرع م. معتوق القرشي، وتم ضبط العسل المغشوش الذي يباع على طريق الشفا العام، والدائري بشكل غير نظامي، واتلاف الكميات المضبوطة حتى لا يتم تداولها مرة آخرى “.