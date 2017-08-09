 344 ألف حاج يصلون إلى المدينة المنورة - صحيفة صدى الالكترونية

  • الأربعاء 9

    أغسطس

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344 ألف حاج يصلون إلى المدينة المنورة

344 ألف حاج يصلون إلى المدينة المنورة
نايف السالم(صدى):

بلغ إجمالي عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة لأداء فريضة الحج لهذا العام 1438هـ 344,534 حاجاً وفق الإحصائية اليومية التي أعلنتها المؤسسة الأهلية للإدلاء بالمدينة المنورة .

وأوضحت وحدة الإحصاء والتقارير بالمؤسسة أن عدد الحجاج الذين قدموا لطيبة الطيبة ليوم أمس 34,389 حاجاً ، فيما غادرها لمكة المكرمة 31,357 حاجاً , في حين بلغ المجموع الكلي للمغادرين حتى تاريخه 133,946 مسافراً ، مبينة أن أكثر جنسية متواجدة في المدينة المنورة الجنسية الإندونيسية وعددهم 59,441 حاجاً , بينما بلغ عدد الحجاج المتبقين في المدينة المنورة حتى مساء أمس 210,558 حاجاً مقارنة مع المتبقين لنفس اليوم من حج العام الماضي1437هـ وعددهم 195,551 حاجاً .


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