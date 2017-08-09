344 ألف حاج يصلون إلى المدينة المنورة - صحيفة صدى الالكترونية

344 ألف حاج يصلون إلى المدينة المنورة
بلغ إجمالي عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة لأداء فريضة الحج لهذا العام 1438هـ 344,534 حاجاً وفق الإحصائية اليومية التي أعلنتها المؤسسة الأهلية للإدلاء بالمدينة المنورة .
وأوضحت وحدة الإحصاء والتقارير بالمؤسسة أن عدد الحجاج الذين قدموا لطيبة الطيبة ليوم أمس 34,389 حاجاً ، فيما غادرها لمكة المكرمة 31,357 حاجاً , في حين بلغ المجموع الكلي للمغادرين حتى تاريخه 133,946 مسافراً ، مبينة أن أكثر جنسية متواجدة في المدينة المنورة الجنسية الإندونيسية وعددهم 59,441 حاجاً , بينما بلغ عدد الحجاج المتبقين في المدينة المنورة حتى مساء أمس 210,558 حاجاً مقارنة مع المتبقين لنفس اليوم من حج العام الماضي1437هـ وعددهم 195,551 حاجاً .
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