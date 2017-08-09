⁠⁠⁠⁠⁠القوات المسلحة تحبط هجمات حوثية وتقتل 19 حوثيا وتأسر إثنين - صحيفة صدى الالكترونية

حسن الجعفري(صدى):

نجحت القوات المسلحة السعودية في صد هجوم للميليشيات الحوثية والمتمردين على الشريط الحدودي جنوب منطقة جازان، وتنفيذ عمليات نوعية داخل الأراضي اليمنية المتاخمة للمملكة، و قتلت 19 عنصرا حوثيا وأسر اثنين.

وأكدت مصادر عسكرية في تصريحات صحفية، أن القوات السعودية بمساندة حرس الحدود، تمكنت من صد هجوم للمتمردين كان يهدف للضغط على القوات المتمركزة على الحدود، لافتة إلى أن معارك عنيفة اندلعت وأسفرت عن قتل 6 من عناصر الميليشيات وأسر اثنين.

وأضافت المصادر أن قوات حرس الحدود قتلت أمس اثنين من عناصر الميليشيات الحوثية خلال محاولتهما التسلل إلى مواقع حدودية وزرع الألغام.

وفي السياق ذاته، نفذت قوات الأمن الخاصة عملية نوعية لاقتحام موقع تختبئ فيها عناصر الميليشيات داخل الأراضي اليمنية، للتخطيط لشن هجوم على نقاط عسكرية سعودية، وأسفر الهجوم الذي تزامن مع قصف مدفعيات التحالف عن مقتل 6 من عناصرهم.

كما قتل 5 أخرين خلال استهداف طائرات الأباتشي تجمعات للعناصر الحوثية في مواقع متحصنة أثناء عملية تطهير داخل اليمن.