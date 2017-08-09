دراسة: المرأة أكثر إصابة بالأكتئاب والزهايمر والتوتر من الرجل - صحيفة صدى الالكترونية

دراسة: المرأة أكثر إصابة بالأكتئاب والزهايمر والتوتر من الرجل
كشفت دراسة علمية حديثة أن دماغ المرأة أكثر نشاطا من دماغ الرجل، خاصة في المناطق التي لها صلة بالحالة المزاجية والعاطفية، وهو ما يعرضها لمشاكل نفسية معينة أكثر من الرجل.
ووجدت الدراسة التي أجراها فريق بحثي في عيادات ” Amen ” بولاية كاليفورنيا على رجال ونساء أن تدفق الدم يزيد، في عدة مناطق من أدمغة النساء، عما هو عليه في أدمغة الرجال.
وخلصت نتائج الدراسة التي استندت على تحليل بيانات أكثر من 26 ألف شخص إلى أن أكثر المناطق نشاطا في دماغ المرأة هي تلك المرتبطة باتخاذ القرار وبالحالة المزاجية وبالتح كم في المشاعر.
وقالت إن ذلك يفسر لماذا هي أكثر عرضة للإصابة بأمراض مثل الاكتئاب والزهايمر والتوتر.
ووجدت الدراسة في المقابل أن دماغ الرجل ينشط أكثر في المناطق المرتبطة بالتنسيق والمعالجة البصرية، ولذلك فإن الرجال أكثر عرضة للإصابة بأمراض مثل التوحد و”اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط” المعروف اختصارا بـADHD.
وقال موقع medicalnewstoday إن النساء يمثلن ثلثي نسبة المصابين بمرض الزهايمر في الولايات المتحدة والذين يبلغ عددهم 5.5 ملايين شخص.
ووفقا لبيانات “مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها”، وهي مؤسسة أميركية، فإن نسبة الإصابة بمرض التوحد بين الأطفال الذكور تزيد بمعدل 4.5 مرات عما هي عند الفتيات.
ويأمل فريق البحث الذي أجرى الدراسة في أن تساعد على تفسير الفوارق الجنسية بين الرجال والنساء في ما يتعلق باضطرابات الدماغ.
Asma_alasiri 👑[ عدد التعليقات: 9083 ] نشر منذ 2 ساعتين
كل هالامراض مسببها الوحيد هو الرجل 💔😴😂
ابو عمار[ عدد التعليقات: 12095 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههههههههههههههههههههههههههههههههههه
ما فيه شك ان الرجل هو المسبب الاول لامراض المرأة الله يعينها عليها
Asma_alasiri 👑[ عدد التعليقات: 9083 ] نشر منذ 2 ساعتين
امين الله يعيننااا عليكم 🙊🌚🙂
الرعد[ عدد التعليقات: 891 ] نشر منذ 2 ساعتين
وهذا والرجال ماجا كيف لو جاء -ولا لو جاء تتغير الصوره-عيني بعينك اسوووم-
نهار السلام[ عدد التعليقات: 452 ] نشر منذ 2 ساعتين
حنا يا اسومه حنا . . ؟
السنا السبب -بعد الله -في سعادتكن
السنا السبب في امومتكن لاطفالكن . . . !
السنا من حقق لكن احلامكن الورديه بالحب ، والرومانسيه ، والدلع ، والدلال
اول حلم تحلم به الفتاة هو الفارس ، واول سائق مجاني لدى الزوجه هو الرجل ، واول ظهر تستند عليه هو الرجل
انتن مكملات لنا ، ولكنكن تكفرن العشير ، وتنكرن المعروف ، وتنسين الجميل
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 3418 ] نشر منذ 2 ساعتين
يعين الله😄😊
همس ~[ عدد التعليقات: 389 ] نشر منذ 38 دقيقة
😂😂😂 صح الرجل هو السبب ~
حسبي الله في كل رجال يسبب الهم والغم والاكتئاب والتوتر للمرأه ~
↩ابو تركي[ عدد التعليقات: 1226 ] نشر منذ 21 دقيقة
وراكم علينا قلبتو😂😂😂
بالعكس المرأة هي اللي
تسبب اكتئاب للرجل وللمرأة نفسها😜
لو رجعنا وتقدمنا اسباب حروب قامت وسجون
ودخول مستشفيات وفراق سببه الرئيسي
المرأه😂😂😂😂😂😂
يعني ترقعون ولا وما ترقعون
الرجال مالهم دخل😅
إحنا مزلومين عايزيين حئنا😭😭
أمــــــــــــل[ عدد التعليقات: 10170 ] نشر منذ 18 دقيقة
اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط 🤔🤔
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.هالحاله ماااااره علي 😕
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.ياليتكم مفسرين المقال اكثر حتى نقدر نجمع افكارنا ونقارن بين مانملك من نظريات
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الخبر نااااقصه اشياء ياصدو 😕
محمد[ عدد التعليقات: 1910 ] نشر منذ 14 دقيقة
دراسة فاشله بالعكس الرجل مكمل للمراه والمراه مكمله للرجل بدون بعض لا تتكون الاسر والعائلات
الدنيا مشاكلها واجد للي يحب المشاكل اما الفاهم والمتواضع يسير الدنيا علي مايبي