دراسة: المرأة أكثر إصابة بالأكتئاب والزهايمر والتوتر من الرجل - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

كشفت دراسة علمية حديثة أن دماغ المرأة أكثر نشاطا من دماغ الرجل، خاصة في المناطق التي لها صلة بالحالة المزاجية والعاطفية، وهو ما يعرضها لمشاكل نفسية معينة أكثر من الرجل.

ووجدت الدراسة التي أجراها فريق بحثي في عيادات ” Amen ” بولاية كاليفورنيا على رجال ونساء أن تدفق الدم يزيد، في عدة مناطق من أدمغة النساء، عما هو عليه في أدمغة الرجال.

وخلصت نتائج الدراسة التي استندت على تحليل بيانات أكثر من 26 ألف شخص إلى أن أكثر المناطق نشاطا في دماغ المرأة هي تلك المرتبطة باتخاذ القرار وبالحالة المزاجية وبالتح كم في المشاعر.

وقالت إن ذلك يفسر لماذا هي أكثر عرضة للإصابة بأمراض مثل الاكتئاب والزهايمر والتوتر.

ووجدت الدراسة في المقابل أن دماغ الرجل ينشط أكثر في المناطق المرتبطة بالتنسيق والمعالجة البصرية، ولذلك فإن الرجال أكثر عرضة للإصابة بأمراض مثل التوحد و”اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط” المعروف اختصارا بـADHD.

وقال موقع medicalnewstoday إن النساء يمثلن ثلثي نسبة المصابين بمرض الزهايمر في الولايات المتحدة والذين يبلغ عددهم 5.5 ملايين شخص.

ووفقا لبيانات “مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها”، وهي مؤسسة أميركية، فإن نسبة الإصابة بمرض التوحد بين الأطفال الذكور تزيد بمعدل 4.5 مرات عما هي عند الفتيات.

ويأمل فريق البحث الذي أجرى الدراسة في أن تساعد على تفسير الفوارق الجنسية بين الرجال والنساء في ما يتعلق باضطرابات الدماغ.