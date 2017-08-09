" الاتصالات " تكشف تفاصيل " المشروع الأول للنطاق العريض " - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

كشفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم عن إنجاز 50% من المشروع الأول للنطاق العريض اللاسلكي عالي السرعة للمناطق النائية قبل الموعد المحدد له في خطة العمل الذي سيستفيد منه أكثر من 70,000 مواطن ومقيم في 13312 مسكناً بالمراكز، والقرى، والهجر التابعة لـ 13 محافظة تشمل محافظات المجمعة ورماح بمنطقة الرياض، ومحافظات الخفجي وحفر الباطن وقريه العليا بالمنطقة الشرقية، وكذلك محافظات القريات ودومة الجندل وسكاكا وطبرجل بمنطقة الجوف، بالإضافة إلى محافظات العويقيلة ورفحاء وطريف وعرعر بمنطقة الحدود الشمالية .

ويعد هذا المشروع أحد مبادرات برنامج التحول الوطني 2020 لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات ضمن خطة التوسع في نشر خدمات النطاق العريض اللاسلكي عالي السرعة في المناطق النائية، والتي تهدف إلى تطوير القطاع وتعزيز البنية التحتية الرقمية، وتوفير خدمات النطاق العريض عالي السرعة لكافة مناطق المملكة تحقيقاً لرؤية المملكة 2030م .

يذكر أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات قد وقعت في 1 رجب 1438هـ عقد هذا المشروع الأول للنطاق العريض اللاسلكي عالي السرعة للمناطق النائية مع شركة الاتصالات المتنقلة السعودية زين لمدة 24 شهر، ومن المتوقع أن يكتمل المشروع بنهاية الربع الأول لعام 2019م .