لحظة وقوع زلزال الصين اليوم اللهم عفوك - صحيفة صدى الالكترونية

الأربعاء 9
أغسطس
اجل زلزال اليوم هاة
المحرر صنفة صاحي
تستخفون بعقولنا ي صدى ،، ترى احنا قي عام 2017م العقول تطورت والمحرر باقي بسنة 2013
https://www.slaati.com/2017/08/09/p842075.html
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لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 443 ] نشر منذ 2 ساعتين
اجل زلزال اليوم هاة
المحرر صنفة صاحي
تستخفون بعقولنا[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 1 ساعة
تستخفون بعقولنا ي صدى ،، ترى احنا قي عام 2017م العقول تطورت والمحرر باقي بسنة 2013
محمد سليم[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 47 دقيقة
https://www.slaati.com/2017/08/09/p842075.html