بائع شاي يتهم موظفا عموميا بالتعدي عليه جنسيا داخل جراج سيارات - صحيفة صدى الالكترونية

بائع شاي يتهم موظفا عموميا بالتعدي عليه جنسيا داخل جراج سيارات
اتهم بائع شاي بمحافظة الشرقية بمصر، موظفا بمجلس مدينة المحافظة، بالتعدي عليه جنسيا داخل جراج سيارات بدائرة قسم ثاني الزقازيق.
وكشف البائع في بلاغه عن قيام موظف بمجلس المدينة بالمحافظة، ويعمل بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية حارث جراج سيارات باستدراجه داخل الجراج والتعدي عليه جنسيا، وباستدعاء المشكو فى حقه أنكر التهمة، وأفاد بقيام الشاكي بسرقة محتويات من الجراج، وتم تحرير محضر جنح، وجار العرض على النيابة العامة.
دلوعة الرياض[ عدد التعليقات: 55 ] نشر منذ 2 ساعتين
لاا حول ولاقوة الى بالله ,, قلواا الحريم ..
ابو محمد[ عدد التعليقات: 31687 ] نشر منذ 2 ساعتين
لاحول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
وليف الهم…[ عدد التعليقات: 32 ] نشر منذ 1 ساعة
اتوقع الخبر غير صحيح
الاخوه المصريين بعيدين عن المثليه
ليسوا كبعض الشعوب هداهم الله
الرعد[ عدد التعليقات: 891 ] نشر منذ 55 دقيقة
سبحان الله -الا الشيطان يبي يكون حريص-ياكثر الحريم تجوز ع قد حالك -ياكثرهم يدورون ويلهثون ورى واحد ولا نصه ولا لو راسه بس-دور لك وحده كتكوته (دلوعه )وخلك في السليم تفيد وتستفيد-