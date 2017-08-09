بائع شاي يتهم موظفا عموميا بالتعدي عليه جنسيا داخل جراج سيارات - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

اتهم بائع شاي بمحافظة الشرقية بمصر، موظفا بمجلس مدينة المحافظة، بالتعدي عليه جنسيا داخل جراج سيارات بدائرة قسم ثاني الزقازيق.

وكشف البائع في بلاغه عن قيام موظف بمجلس المدينة بالمحافظة، ويعمل بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية حارث جراج سيارات باستدراجه داخل الجراج والتعدي عليه جنسيا، وباستدعاء المشكو فى حقه أنكر التهمة، وأفاد بقيام الشاكي بسرقة محتويات من الجراج، وتم تحرير محضر جنح، وجار العرض على النيابة العامة.