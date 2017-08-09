دول الاتحاد الأوروبي تبدأ بإعادة المهاجرين إلى اليونان - صحيفة صدى الالكترونية

دول الاتحاد الأوروبي تبدأ بإعادة المهاجرين إلى اليونان
أعلنت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عن بدء عملية إعادة المهاجرين الذين وصلوا إليها خلال الأشهر الخمسة الأخيرة عن طريق اليونان إلى هذا البلد حيث يتم تقييم طلبات لجوئهم.
وتفرض قواعد الاتحاد الأوروبي على المهاجرين التقدم بطلب اللجوء في البلد الذي دخلوا فيه لأول مرة، وأوصى الجهاز التنفيذى للاتحاد الأوروبى فى ديسمبر الماضي بإستئناف الدول الأعضاء تدريجيا إرسال المهاجرين غير المصرح لهم والذين وصلوا بعد 15 مارس الماضى إلى اليونان التي غالبا ما تعتبر أول نقطة دخول إلى الاتحاد الأوروبي.
من جانبها قالت المتحدثة باسم المفوضية الاوروبية في بروكسل توف ارنست في تصريح لها اليوم إن اليونان يجب أن تقدم تأكيدات بان لديها شروط استقبال كافية، مضيفة أن الخدمات المقدمة من اليونان للمهاجرين قد تحسنت.
وطالبت ألمانيا والنرويج وسويسرا والنمسا وبلجيكا وبريطانيا وجمهورية التشيك وفرنسا ولوكسمبورغ وهولندا بنقل أعداد صغيرة إلى اليونان.
وتشجع المفوضية الاوروبية حاليا الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على إظهار التضامن مع اليونان وخصوصا من خلال مواصلة الوفاء بالتزاماتها في مجال إعادة التوطين.
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 354 ] نشر منذ 2 ساعتين
وماذا عن الالاف من المهاجرين الذين يصلون أيطاليا شهريا ؟؟ يقدر عدد من وصل من المهاجرين ب 7000 مهاجر الى أيطاليا شهريا من العام 2017 برزت أزمة المهاجرين إلى أوروبا أو أزمة اللاجئين في أوروبا من خلال ارتفاع عدد المهاجرين لأسباب اقتصادية واللاجئين من مناطق النزاعات إلى الاتحاد الأوروبي بشكل أساسي حيث عبر معظمهم البحر الأبيض المتوسط وجنوب شرق أوروبا قادمين من الشرق الأوسط وجنوب آسيا وأفريقيا والبلقان وبدأت المرحلة الثانية من هذه الأزمة أساساً في صيف 2015 تحديداً منذ أغسطس 2015 حيث يعبر الآلاف من السوريين الحدود نحو أوروبا هرباً من الحرب الأهلية السورية وتم استقبالهم أساسا في ألمانيا والنمسا بينما علقوا ومنعوا من حرية التنقل في المجر التي بدأت في بناء حاجز بينها وبين صربيا وذلك يبين تباعد السياسات تجاه هذه الأزمة بين دول الاتحاد الأوروبي الدوافع الأكيدة معقدة لكن كثير (وفقاً لتقديرات الأمم المتحدة لشهر يوليو 2015 فإن 62% من المهاجرين هم لاجئين بسبب الحرب حيث فروا من بلدان مثل سوريا وإريتريا وأفغانستان بينما المهاجرون القادمون من دول أفريقيا جنوب الصحراء فروا على الأرجح من الفقر المدقع وانعدام فرص العمل ويسعى معظمهم لتكوين حياة أفضل والحصول على عمل فى أوروبا
ومع بداية عام 2017 وصل 46 ألف مهاجر الي إيطاليا وذلك بعد اغاثتهم من قبالة السواحل الليبية
حسب الوكالة الأوروبية لإدارة التعاون العملياتي على الحدود الخارجية (فرونتكس أو Frontex) فإن جنسيات أول ثلاث دول الغالبية حسب المهاجرين من العام 2015 هم سوريا وإريتريا وأفغانستان.