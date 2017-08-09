مشروع قانون جديد بالكونجرس لمعاقبة إيران - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

عرض تيد كروز، السيناتور الجمهوري والمرشح الرئاسي الأمريكي السابق، مشروع قانون لـ الكونجرس ينص على معاقبة إيران بعد احتجازها مواطنين ومقيمين أمريكيين بتهم تتعلق بالأمن القومي، حسب زعم السلطات الإيرانية.

وقدم كروز مشروع القانون الذي يحمل الرقم ” إس 245 ” إلى لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، ليتم التصويت عليه لإلزام الحكومة الأمريكية بمطالبة إيران بالإفراج غير المشروط عن المعتقلين الأمريكيين أو الذين يحملون وثائق إقامة بـ الولايات المتحدة.

وتعتقل أجهزة الأمن التابعة للاستخبارات وكذلك الحرس الثوري الإيراني، العشرات من مزدوجي الجنسية بتهم التجسس والعمل لصالح المشروع الأمريكي والعربي للتوغل في إيران.

وكان الرئيس الأمريكي طالب إيران بالإفراج عن عدد من الأشخاص بمن فيهم سيامك نمازي ووالده باقر نمازي، وإعادة الضابط الأمريكي روبرت ليفينسون المختفي منذ عام 2007.

وفي السياق، توقع نائب وزير الخارجية الإيراني لشؤون أوروبا وأمريكا اللاتينية، مجيد تخت روانجي، الثلاثاء، أن تلعب سلطنة عمان دور الوسيط في تبادل السجناء بين إيران وأمريكا، مشيراً إلى أن السلطنة تمتلك هذه الفرصة في الوقت الحالي.

وقال روانجي معلقا على مطلب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بالإفراج عن سجناء أمريكيين من أصول إيرانية في السجون الإيرانية، إنه إذا تم رفع قضية تبادل السجناء بين طهران وواشنطن، فسنقوم بمتابعة هذه القضية واعتماد الآلية المناسبة للتبادل “.

وأكد المسؤول الإيراني أن “الأشخاص المعتقلين في إيران، وفقا لقوانينها التي لا تعترف بازدواجية الجنسية ” ، على حد قوله.