فاتورة كهرباء منزلية قدرها مليون - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

تلقت سيدة من جنوب أفريقيا ” فاتورة ” استهلاك الكهرباء بمبلغ مليون راند جنوب أفريقي (الدولار يوازي 235ر13 راند)، ولكن الأمر الذي جذب إليها الأنظار هو قيامها بوضع صورة للمبلغ الإجمالي المستحق عليها على أحد مواقع التواصل الاجتماعي وتحته تعليق طريف جذب الكثير من التعليقات.

وذكر موقع صحيفة ” ذا ساوث أفريكان ” أنه جاء بالفاتورة أن السيدة تدين لإدارة الكهرباء بمبلغ مليون و091 ألفا و835 راندا.

وقامت السيدة ماري ماك كريدي بوضع صورة الفاتورة على موقع ” فيسبوك ” وكتبت تحتها تعليقا مما جعل الموقف يتحول إلى مشهد من المزاح والكثير من التعليقات المضحكة. ووجهت ماري كلامها إلى الشركة قائلة: ” إسكوم..لن أدفع لتمويل المكافآت غير المستحقة لمسؤوليكم الفاسدين “.