بالصور.. الحوثيون يطردون عشرات المرضى من مستشفى القوات المسلحة اليمنية - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد(صدى):

طردت مليشيات الحوثي الانقلابية عشرات المرضى من داخل أكبر مستشفيات القوات المسلحة اليمنية، والتي باتت تسيطر عليها الميليشيا الحوثية.

وأفادت مصادر محلية أن المليشيات الحوثية أقدمت على إخراج المرضى بالقوة من قسم المسالك البولية في المستشفى العسكري بصنعاء.

من جانبهم هدد عدد من الكادر الطبي في المستشفى بالتوقف عن العمل مالم تتوقف المليشيات عن التدخل في عمل الأطباء والممرضين في المستشفى.

وبحسب مصادر طبية فإن الحوثيين حولوا قسم المسالك البولية بالمستشفى العسكري إلى قسم رقود للعناصر التابعة لجماعة الحوثي وهو ما أدى إلى حرمان كثير من المرضى من العلاج.

وأوضحت المصادر أن رئيس قسم المسالك البولية بالمستشفى الدكتور خالد الأكحلي اضطر للعكوف في منزله بسبب مضايقات الحوثيين وتصرفاتهم الاستفزازية.

كما هدد الكادر الطبي بالتوقف عن العمل بشكل جماعي في حال أصرت المليشيات على التدخل في عمل الأطباء والممرضين وإعاقة عملهم في تقديم الخدمات للمواطنين.