عطل بإطارات طائرة القصيم يمنع نزول ركابها في القاهرة - صحيفة صدى الالكترونية

عبده أبوالفضل(صدى):

تعرض ركاب طائرة نسمة والقادمة اليوم الأربعاء من مدينة القصيم بالمملكة للإحتجاز داخل الطائرة لأكثر من ساعة بسبب إصابتها بعطل فى الإطارات فور هبوطها بمطار القاهرة حيث تم سحبها إلى موقعها وإنزال الركاب .

وقالت مصادر ملاحية بمطار القاهرة ، إن رجال الإرشاد تلقوا إخطار من قائد رحلة طيران نسمة رقم 141 والقادمة من القصيم بالسعودية يطلب فيها ضرورة تواجد عربة ” بوشباك ” لسحب الطائرة من الممر بعد إصابة إطارات الطائرة وهى من طراز إيرباص 320 بعطل فنى حيث تم سحب الطائرة لموقع 22 بأرض المهبط وإنزال ركابها البالغين 127 راكبا ونقلهم إلى صالة الوصول بعد تأخير أكثر من ساعة .