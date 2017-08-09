قطة تتسبب في خسائر تقارب 40 ألف دولار لمٌربيها - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

تسببت قٌطة في وقوع خسائر تٌقارب 40 ألف دولار ، للأسرة التي تربيها عقب تسببها في إشعال النيران بالمنزل .

وتعود الواقعة عندما تم إبلاغ السلطات المحلية من قبل أحد المارة بنشوب حريق بأحد المنازل .

وتدخلت هيئة إطفاء الحريق واكتشفت بصمة القطة في ما حصل، باعتبارها الكائن الوحيد الذي كان في البيت حين شب الحريق، وكانت الترجيحات في البداية أن يكون الحريق ناجما عن حصول تماس كهربائي.

وأوضحت متحدثة باسم هيئة إطفاء الحريق، أن القطة قفزت إلى الموقد وأدارت أحد أزراره بسهولة فائقة، لاسيما أن الأمر لم يكن يتطلب جهدا كبيرا.

وانتقلت ألسنة اللهب عقب ذلك إلى علب الحبوب ثم سرت إلى السقف، وكانت ستحرق البيت كاملا لولا أن الشهود أبلغوا عن الحادثة بسرعة كبيرة.