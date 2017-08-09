هبوط الذهب لأدنى مستوى خلال أسبوعين - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

هبطت أسعار الذهب لأدنى مستوى خلال أسبوعين، مع تحول الدولار للصعود بعد بيانات عن الوظائف الأمريكية جاءت أفضل من المتوقع، بينما يترقب المستثمرون صدور بيانات التضخم بالولايات المتحدة في وقت لاحق هذا الأسبوع لمزيد من الدلالات على وتيرة رفع أسعار الفائدة.

وانخفض الذهب في السوق الفورية 0.1 في المائة إلى 1255.81 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1809 بتوقيت غرينتش، بعدما تراجع إلى 1251.01 دولار مسجلا أدنى مستوياته منذ 26 يوليو، ومتجاوزًا بقليل المتوسط المتحرك في 50 يومًا.

وهبطت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.2 بالمائة لتبلغ عند التسوية 1262.60 دولار للأوقية.

وقفزت فرص العمل الشاغرة في الولايات المتحدة إلى مستوى قياسي في يونيو، وهو ما ساهم في صعود الدولار مقابل سلة عملات رئيسية.

ويزيد ارتفاع الدولار من تكلفة السلع الأساسية المقومة به مثل الذهب على حائزي العملات الأخرى.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاتين 0.3 بالمائة إلى 966.70 دولار للأوقية، بعدما لامس أعلى مستوياته منذ 21 أبريل عند 978.10 دولار.

وزاد البلاديوم 1.2 بالمائة إلى 896.50 دولار للأوقية، بينما صعدت الفضة واحدًا بالمائة إلى 16.40 دولار للأوقية.