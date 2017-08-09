⁠⁠⁠⁠⁠القحطاني يفضح تنظيم الحمدين: يدعم إرهابيي المسورة - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

استنكر المستشارُ بالديوان الملكي سعود القحطاني طريقة تناول وتغطية الإعلام القطري لأحداث حي المسورة بالعوامية.

وأوضح أن مجموع المواد المرصودة من الإعلام المملوك لتنظيم الحمدين وعلى رأسها قناة الجزيرة عن ما تصفه بـ ” القمع ” و” المذابح ” في العوامية تجاوز ٩٤ مادة.

وقال عبر حسابه على ” تويتر “: ” تذكرون حين قلت لكم عن دعم تنظيم الحمدين للإرهابيين في العوامية بالمال والسلاح؟ ها هم اليوم يدعمونهم على رؤوس الأشهاد “.

وأضاف: ” الأوامر من تنظيم الحمدين لتمرير الأجندة الإيرانية صدرت لكافة صحف إعلام الظل المملوك لهما وكذلك صحفهما الرسمية “.

وأشار إلى أن تغطية صحف تنظيم الحمدين للمسورة في العوامية لا تَسُر أحداً من المحيط إلى الخليج؛ إلا القوات الإيرانية الموجودة في قطر، رغم أنهم لا يقرؤون بالعربية.

وختم القحطاني تغريداته قائلاً: ” المسورة حي عشوائي قديم واستغله الإرهابيون لترويع الآمنين. ويتم الآن تطويره وإعادة بنائه بما يتناسب مع المرحلة “.