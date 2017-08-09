قطر تلقي أموالها تحت أقدام الأوروبيين لكسب تعاطفهم - صحيفة صدى الالكترونية

قطر تلقي أموالها تحت أقدام الأوروبيين لكسب تعاطفهم
ما زالت قطر تمارس أساليبها الإرهابية والاستفزازية ضد الدول المقاطعة لها بسبب دعمها للإرهاب لضرب المنطقة العربية، وتواصل قطر شن حملة ضد الدول المقاطعة، وهذه المرة عبر حملة علاقات عامة، مع استمرار استخدامها الإعلام والمال كورقتين للضغط.
واستغلت قطر مسلك جديد للهروب من الضغوط التي تمارسها دول المقاطعة عليها لتوقف دعم و تمويل الإرهاب واستضافة الإرهابيين الفارين ونشر الكراهية والتحريض، هذه المرة الحملة دبلوماسية عبر تصريحات صحافية لسفرائها.. تكابر كالعادة وتلقي بالمسؤولية على الدولة المقاطعة. وفي كل مرة فإن قطر تعتمد وتستغل سلطة الإعلام والمال في سياساتها الخارجية.
فمن ملدوفيا خرج السفير القطري في العاصمة كيشيناو محمد علي المالكي بتصريحات صحفية تنفي أي مسؤولية لبلاده في تدهور علاقتها مع الدول المقاطعة. السفير وفي محاولة لكسب دعم الجمهورية التي تقع في أوروبا الشرقية، ألمح إلى أن بلاده تسعى لتوثيق علاقاتها الثنائية، وتبحث في ضخ استثمارات ضخمة هناك خاصة في المجال الزراعي.
تصريحات إعلامية مماثلة أدلى بها السفير القطري في إسبانيا محمد جهام الكواري، الذي استخدم بدوره أيضاً ورقة المال لكسب حلفاء أو أصدقاء جدد عبر إغرائهم في ضخ الاستثمارات القطرية في القطاع الزراعي في إقليم أكستريمادورا الإسباني
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 348 ] نشر منذ 27 دقيقة
…………….. أعوام ويتم أستخدام المال السياسى والضرب على وتر الاستثمارات بالدول الكبرى والصغرى بالعالم أجمع فمن ملدوفيا ومحاولة لكسب دعم الجمهورية التي تقع في أوروبا الشرقية بضخ أستثمارات ضخمة هناك خاصة في المجال الزراعي الى ضخ الاستثمارات القطرية في القطاع الزراعي في إقليم أكستريمادورا الإسباني ومن المعرف ان تلك الدولتين لديهم مشاكل جمة فى الزراعة والاستثمارات كما لديهم مشاكل فى البطالة فى البلاد ودول أوروبا الشرقية كلها مع البرتغال و أيطاليا (تم عقد صفقة مع أيطاليا من أسبوع بمليارات اليورو لشراء سفن حربية صناعة أيطالية لقطر) تعانى نقص الاستثمارات ومن هذا المنطلق يتدخل المال السياسى القطرى لكسب الدعم والعالم كله مبنى على المصالح و المال فلا غرابة ان يستخدم من قطر
ابو محمد[ عدد التعليقات: 31674 ] نشر منذ 9 دقائق
من له حيلة فااليحتال ،،،
,, يبون الناس تصدقهم ، سواءاً على حق او باطل ,, ولكن مايصح إلا الصحيح ، على الرغم ان الأوربيين والغرب بشكل عام ، لايهمهم إلا الماده والماده فقط ، لا تهمهم الحقائق ، خصوصاً في الشؤون العربيه ، لاتهمهم الحقيقة اكثر من المال ، وخونة قطر عزفوا لهم على هذا الوتر ,, وراح يهزوا ويرقصوا ويصايحوا ويتمايلوا مع الريال القطري ,, ليش لا,,
,, اعملوا زيهم ،، انتم على حق وهم على باطل ،، وكلنا محتاجين للإستثمار الزراعي لو بديار الواق واق ,,