⁠⁠⁠⁠⁠مصرع طفلين غرقاً بمستنقع " بوادي أبو حشيش " في صامطة - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

قتل طفلين غرقا مساء أمس الثلاثاء وذلك في مستنقع بوادي ابو حشيش بقرية الجيانية وجرى انتشال جثمانيهما ونقلهما إلى مستشفى صامطة العام.

وجاء ذلك عقب هطول أمطار متفرقة على منطقة جازان مساء أمس ما بين الخفيفة إلى الغزيرة على المحافظات الحرث والدائر وفيفا والعارضة والعيدابي والطوال وأحد المسارحة وهروب والريث وصبيا وضمد وصامطة ومدينة جيزان ومركز الموسم والحشر وسالت على إثرها عدد من الأودية والشعاب.

وأوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المقدم يحيى القحطاني أنه غرق طفلين بمحافظة صامطة في مستنقع بوادي أبو حشيش بقرية الجيانيه أحدهما مواطن والآخر يمني يبلغان من العمر 12 عام حيث تم انتشال جثتيهما من قبل ذويهم قبل وصول الفرقة للموقع ونقلهم لمستشفى صامطة العام.