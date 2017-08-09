إلغاء رحلتي القصيم وجدة من القاهرة - صحيفة صدى الالكترونية

عبده أبوالفضل - القاهرة(صدى):

شهدت حركة الطيران بمطار القاهرة اليوم الأربعاء إلغاء 3 رحلات طيران لعدم جدوى تشغيلها إقتصاديا وإنخفاض عدد الركاب الحاجزين عليها وتأخر إقلاع الطائرة اليمنية المتجهة إلى عدن 5 ساعات للحصول على تصريح عبور الأجواء من قوات التحالف العربى .

وقالت مصادر بمطار القاهرة أن السلطات المختصة تلقت إخطارا بإلغاء 3 رحلات طيران لعدم جدوى تشغيلها إقتصاديا وإنخفاض عدد الركاب الحاجزين عليها .

وشملت رحلات السودانية 103 إلى الخرطوم والمصرية العالمية رقم 484 والمتجهة إلى القصيم ورحلة الخطوط السعودية رقم 384 والمتجهة إلى جدة وتم إعادة الحجز لركاب الرحلات الملغاة للسفر على طائرات أخرى .