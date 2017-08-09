التحقيق في اتهام آبل بانتهاك براءات اختراع - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

وافق مسؤولون أميركيون على التحقيق في مزاعم شركة ” كوالكوم ” ، التي تتهم ” أبل ” بانتهاك براءات اختراع في هاتفها ” آيفون 7 ” وغيره من الأجهزة.

وقالت لجنة التجارة الدولية الأميركية،أمس الثلاثاء، في بيان إنها ستتخذ قرارها في أقرب وقت ممكن ، وستحدد موعد استكمال تحقيقها في غضون 45 يوما من بدء التحقيق.

وطلبت كالكوم الجهات الأميركية المعنية بتنظيم التجارة حظر بعض طرز ” أيفون ” التي تحتوي على ما يسمى برقائق مودم النطاق العريض، وهي رقائق تساعد على ربط الهواتف بالشبكات اللاسلكية.

وبدأت أبل استخدام رقائق مودم النطاق العريض التي تصنعها شركة ” إنتل ” في هواتف ” أيفون 7 ” ، ولم تقل كوالكوم إن رقائق ” إنتل ” تنتهك براءات اختراعها، لكنها تقول إن الطريقة التي تستخدمها بها أبل في أجهزة ” أيفون ” تنتهك تلك البراءات.