بالفيديو..أحد سائقي " كريم " يتعامل مع زبائنه كطيار - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو..أحد سائقي ” كريم ” يتعامل مع زبائنه كطيار
نشر رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يتضمن مشهداً طريفاً قام به أحد سائقي شركة ” كريم ” المتخصصة في خدمات التوصيل عبر التطبيقات الذكية، وقد بدأ يتعامل مع زبائنه كطيار يتحدث إلى المسافرين.
وأظهر الفيديو قائد السيارة وهو يمسك بميكروفون داخلي يتحدث من خلاله إلى الزبون الذي يركب السيارة، ويبدأ من خلاله الترحيب به وتعريفه بنفسه وإعطاءه التعليمات كما يفعل قائدو الطائرات، ويشرح له طريقة التعامل في حال التعرض لعواصف أو مطبات أرضية، ثم يطلب منه الاستماع لدعاء السفر.
وجاءت ردود فعل مختلفة من الزبائن، فمنهم مَن أبدى استغرابه ومنهم مَن ابتسم فرحاً بالفكرة، فيما أظهر آخرون نوعاً من اللامبالاة وعدم الاهتمام.
الوسوم :
ابو محمد[ عدد التعليقات: 31674 ] نشر منذ 46 دقيقة
ههههههههههههههههه
,, شي حلو شي طيب ويشرح البال ,,
,, جزاك الله خير ,, بس الكمامات ، وشي له ؟؟
,,, اعجبتني مطبات ارضيه هههههههه مااكثرها ماشاء الله ، وياليت البشر يقيدون ,,
خالد[ عدد التعليقات: 25 ] نشر منذ 32 دقيقة
هل يُسمح للسائقين بتصوير بزبائنهم ؟!
الحذر الحذر الحذر يا فتيات ويا نساء من تصويركم دون علمكم
مغرد[ عدد التعليقات: 218 ] نشر منذ 18 دقيقة
هذا سواق مستهتر ولا زم يتعاقب او يمنه انتهاك صوصية الشخص بالتصوير وياليت الى صورهم يحا كمونه وياليت الشركه تطرده والله قمت الا ستهتار والله لو ركبت وطلع صورى لا احا كمه وربى
1[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 16 دقيقة
هل تصوير الزبون مسموح؟ اين الكاميرات هل مخفية