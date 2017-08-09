بالفيديو..أحد سائقي " كريم " يتعامل مع زبائنه كطيار - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

نشر رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يتضمن مشهداً طريفاً قام به أحد سائقي شركة ” كريم ” المتخصصة في خدمات التوصيل عبر التطبيقات الذكية، وقد بدأ يتعامل مع زبائنه كطيار يتحدث إلى المسافرين.

وأظهر الفيديو قائد السيارة وهو يمسك بميكروفون داخلي يتحدث من خلاله إلى الزبون الذي يركب السيارة، ويبدأ من خلاله الترحيب به وتعريفه بنفسه وإعطاءه التعليمات كما يفعل قائدو الطائرات، ويشرح له طريقة التعامل في حال التعرض لعواصف أو مطبات أرضية، ثم يطلب منه الاستماع لدعاء السفر.

وجاءت ردود فعل مختلفة من الزبائن، فمنهم مَن أبدى استغرابه ومنهم مَن ابتسم فرحاً بالفكرة، فيما أظهر آخرون نوعاً من اللامبالاة وعدم الاهتمام.

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