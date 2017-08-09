مقتل قيادي حوثي في مواجهات مع الجيش اليمني شمال تعز - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد(صدى):

قتل القيادي الميداني لميليشيات الحوثي ” أبو صادق ” مع عدد من مرافقيه في جبهة الكدحة شمال غرب محافظة تعز، في اشتباكات مع قوات الجيش اليمني، أثناء محاولة تسلل إلى مواقع الجيش في نقيل زبد وتبة مصنعة.

وتشهد مناطق غرب تعز مواجهات متواصلة في إطار عملية عسكرية انطلقت قبل يومين لاستكمال تحرير المنطقة الممتدة من مفرق المخا إلى شارع الستين عند المدخل العربي للمدينة.

ورداً على الخسائر التي تكبدتها الميليشيات في الجبهات الغربية، قصفت الميليشيات عشوائياً بالمدفعية الثقيلة عدداً من أحياء مدينة تعز، وأسفر القصف عن مقتل امرأتين، إحداهما في الخامسة عشرة في حي عصيفرة شمال المدينة، وجرح ثلاثة مدنيين.

فيما قصفت طائرات التحالف العربي في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، مواقع للميليشيات في منطقة موزع جنوب معسكر خالد. وفي وقت سابق شنت عدة غارات على معسكر ريمة حميد في ضاحية سنحان، ومعسكر السواد التابع لقوات الحرس الجمهوري وسط العاصمة صنعاء.