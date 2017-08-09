⁠⁠⁠⁠⁠ضبط شرطي ينقب عن الآثار بحوزته تماثيل فرعونية - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

ضبطت شرطة السياحة والآثار المصرية، أمين شرطة بحوزته قطع أثرية نادرة، عقب تنقيبه عنها أسفل منزله فى سوهاج.

وردت معلومات تفيد بتنقيب أمين شرطة عن الآثار أسفل منزله بقرية ” كوماش فاو ” التابعة لمركز طما فى سوهاج.

وتوصلت التحريات إلى صحة المعلومات الواردة، فأوفد مأمورية أمنية بقيادة العقيد أحمد رفعت مدير مباحث سوهاج داهمت منزل المتهم بعد تقنين الإجراءات، وألقت القبض عليه.

وعُثِرَ بالمنزل على حفرة بقطر 2 متر وعمق 3 أمتار، تنتهى بسرداب، يليه جدار من الحجر الجيرى الأثرى عليه نقوش وزخارف فرعونية، كما تبين أنه اكتشاف أثرى عبارة عن جزء من مقصورة معبد.

ووجه اللواء عمر عبد العال، مدير أمن سوهاج، بتحرير محضر الواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لتولى التحقيق.