تجديد حبس ابنة القرضاوي بتهمة دعم الإرهاب - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

تنظر نيابة أمن الدولة العليا في مصر، اليوم تجديد حبس ” علا ” ابنة يوسف القرضاوى، والمهندس حسام خلف القيادى بحزب الوسط ” زوج الأولى ” ، على ذمة التحقيقات فى القضية 316 لسنة 2017 حصر أمن دولة، لاتهامهما بالانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين في القضية رقم 316 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون، والدعوة للتظاهر بدون تصريح، والتحريض على العنف، وتمويل الجماعة الإرهابية ومجموعة أخرى من الاتهامات.

وكانت الأجهزة الأمنية، ورد لها بلاغا يفيد انضمام المتهمين لجماعة أسست على خلاف القانون، وبتقنين الإجراءات ألقى القبض عليهما، وعرضهما على النيابة للتحقيق فى الواقعة.