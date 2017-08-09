أول تعليق للوليد بن طلال على شرم الشيخ - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أثنى الأمير الوليد بن طلال، رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة الوليد للإنسانية، بجهود الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الخاصة بالتطوير والارتقاء بمدينة شرم الشيخ.

ودعا الأمير الوليد ابن طلال للرئيس السيسى، خلال توقيعه فى دفتر الزوار بخليج نعمة، بدوام التوفيق والأمن والأمان، كما شكر اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بسبب الاهتمام وتطوير منطقة خليج نعمة.

وكان الأمير الوليد ابن طلال قد زار منطقة خليج نعمة يرافقه رجال الأعمال هشام طلعت مصطفى.