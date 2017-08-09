تراجع أسعار النفط رغم اتفاق أوبك على خفض الإنتاج - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

سجلت أسعار النفط تراجعا وسط تصاعد حدة التوترات الجيوسياسية العالمية، وعلى الرغم من صدور بيانات –غير رسمية- أظهرت انخفاضًا كبيرًا بالمخزون الأمريكي إلى جانب توقع ” أوبك ” تزايد امتثال المنتجين لاتفاق خفض الإنتاج.

وتراجعت أسعار العقود الآجلة لخام ” برنت ” القياسي تسليم أكتوبر بنسبة 0.45% إلى 51.91 دولار للبرميل، فيما انخفض خام ” نايمكس ” الأمريكي تسليم سبتمبر بنسبة 0.35% إلى 49 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 09:04 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

وأفاد معهد البترول الأمريكي بانخفاض مخزونات النفط لدى الولايات المتحدة بمقدار 7.8 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، مقارنة بتقديرات المحللين التي أشارت إلى انخفاض قدره 2.6 مليون برميل فقط، فيما أشار إلى ارتفاع مخزون البنزين 1.5 مليون برميل.

وتترقب الأسواق عن كثب صدور القراءة الرسمية في وقت لاحق من اليوم، من قبل إدارة معلومات الطاقة.