⁠⁠⁠⁠⁠" بتكوين " تسجل مستوى قياسيا جديدا - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

واصلت ” بتكوين ” كسرها للمستويات القياسية هذا الأسبوع والتي كان آخرها أمس الثلاثاء عندما تجاوزت 3500 دولار للمرة الأولى، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف سعر أوقية الذهب.

وبلغت العملة الرقمية خلال تعاملات الثلاثاء 3525 دولارًا، وهو أعلى مستوى لها على الإطلاق، لكنها تراجعت قليلًا فيما بعد لتتداول قرب 3487 دولارًا، وفقًا لموقع ” كوينديسك “.

وهذا المستوى يبعد بأقل من 300 دولار عن ثلاثة أضعاف قيمة أوقية الذهب، حيث أغلقت عقود المعدن النفيس تسليم ديسمبر الأول تعاملات الثلاثاء عند 1262.6 دولار.

وقال المؤسس المشارك لشركة ” فوندسترات ” ” توماس لي ” لـ ” سي إن بي سي “: لقد نظرنا لـ ” بتكوين ” في السابق باعتبارها مخزنًا للقيمة وبمرور الوقت ستصبح بديلًا للذهب.

وأصدر “لي” في يوليو السابق تقريرًا بعنون “تقييم بتكوين كبديل عن الذهب”، والذي توقع فيه أن تصبح العملة الرقمية ملاذًا للحفاظ على قيمة المدخرات.

وحتى الآن، ارتفعت العملة الرقمية إلى ما يزيد على ثلاثة أمثال ما كانت عليه في بداية العام، فيما بلغت مكاسب الذهب نحو 10% فقط.