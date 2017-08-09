أقصر وأرخص الطرق للحصول على إقامة بدولة أوروبية - صحيفة صدى الالكترونية

أقصر وأرخص الطرق للحصول على إقامة بدولة أوروبية
أعدت شركة ” هينلي آند بارتنرز ” المختصة بأمور الإقامة والجنسية، قائمة بدول الاتحاد الأوروبي التي توفر أسرع الطرق، للحصول على تصريح إقامة.
وجاءت تلك الدول بالأسهل والأرخص من حيث الحصول على إقامة بدولة من دول الاتحاد الأوروبي وفقا لما يلي :
بلغاريا : وضع نصف مليون يورو في سندات تابعة للحكومة البلغارية ستؤهلك لدخول برنامج الإقامة في بلغاريا.
اليونان : ستصبح مؤهلا للحصول على إقامة في اليونان إذا ما اشتريت عقارا بقيمة 250 ألف يورو في اليونان.
قبرص : يمكن الحصول على إقامة في جزيرة قبرص إذا استثمرت 300 ألف يورو في العقار.
بريطانيا : يجب أن تفتح حسابا بقيمة 2.2 مليون يورو في بريطانيا كي تدخل برنامج منح الإقامة.
لاتفيا : كي تحصل على الإقامة في لاتفيا عليك بشراء عقار بمبلغ 250 ألف يورو، ودفع رسوم بنسبة 5 بالمئة للحكومة.
إسبانيا : تتيح لك إسبانيا فرصة الإقامة على أراضيها إذا اشتريت عقارا بقيمة نصف مليون يورو، أو استثمرت مليوني يورو في ديون الحكومة الإسبانية.
مالطا : يمكنك الحصول على فرصة للإقامة في مالطا إذا اشتريت عقارا بقيمة 275 ألف يورو أو أكثر.
البرتغال : ستحصل على فرصة المعيشة في البرتغال كمقيم إذا ما اشتريت منزلا بقيمة نصف مليون يورو، أو أودعت مليون يورو إلى حساب بنك برتغالي.
بلجيكا : الحصول على عمل في بلجيكا يمنحك حق الإقامة هناك بشكل أوتوماتيكي، ولن تحتاج للاستثمار هناك.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 31674 ] نشر منذ 55 دقيقة
ولا بقرش ,,
,, غير السعوديه ، مالي شوفه ولا لي نيه ,,
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 348 ] نشر منذ 47 دقيقة
ههههههههه وهل أصبحت الدول العربية و الاسلامية طاردة للبشر والعقول البشرية وهل يعقل ان تصرف أسرة ما على تربية أبناءها لسنوات ومن ثم يهاجرون الى دول أخرى تستفيد منهم ومن أموالهم أن مبلغ ال 500 الف يورو تلك تؤسس لمشروع ممتاز بالدول العربية مثل (تونس / السودان / المغرب / الجزائر / مصر / موريتانيا / لبنان)
وان تم جمع مجموعة مستثمرين مع بعضهم بدولة مثل موريتانيا فأنهم يمكن من تأسيس شركة صيد أسماك بالاطلنطى وتصدير الاسماك لاوروبا مباشرة
ابو عمار[ عدد التعليقات: 12087 ] نشر منذ 38 دقيقة
ما عندهم سالفه كل عروضهم ما فيها اغراء
لو قالو من تزوج امراة يحق له الاقامه كان يمكن نفكر بالموضوع
1[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 6 دقائق
يمكن يوافقون لك يا ابو عمار بس ممكن يطلع نصيبك وحدة كويحا ابلش