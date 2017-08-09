أرامكو تخفض تصدير النفط لـ 520 ألف برميل يومياً - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

ذكرت مصادرفي قطاع النفط أمس الثلاثاء ، إن شركة أرامكوالسعودية ستخفض مخصصات النفط الخام إلى عملائها في أنحاء العالم في سبتمبر القادم، بما لا يقل عن 520 ألف برميل يوميا للوفاء بالتزامها بكبح تخمة الإمدادات العالمية.

و أكدت المصادر أن أرامكو ستخفض الإمدادات لمعظم العملاء في آسيا بنسبة تصل إلى 10 في المائة في سبتمبر التزاما باتفاق المنتجين لخفض الإمدادات.