 أرامكو تخفض تصدير النفط لـ 520 ألف برميل يومياً - صحيفة صدى الالكترونية

  • الأربعاء 9

    أغسطس

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أرامكو تخفض تصدير النفط لـ 520 ألف برميل يومياً

أرامكو تخفض تصدير النفط لـ 520 ألف برميل يومياً
عادل الحربي(صدى):

ذكرت مصادرفي قطاع النفط أمس الثلاثاء ، إن شركة أرامكوالسعودية ستخفض مخصصات النفط الخام إلى عملائها في أنحاء العالم في سبتمبر القادم، بما لا يقل عن 520 ألف برميل يوميا للوفاء بالتزامها بكبح تخمة الإمدادات العالمية.

و أكدت المصادر أن أرامكو ستخفض الإمدادات لمعظم العملاء في آسيا بنسبة تصل إلى 10 في المائة في سبتمبر التزاما باتفاق المنتجين لخفض الإمدادات.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 31674 ] نشر منذ 1 ساعة

يكون خير ,,

[ عدد التعليقات: 882 ] نشر منذ 1 ساعة

ان شاء الله بقية الاعضاء يلتزمون بالحصص المقرره

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