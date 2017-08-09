أرامكو تخفض تصدير النفط لـ 520 ألف برميل يومياً - صحيفة صدى الالكترونية

أرامكو تخفض تصدير النفط لـ 520 ألف برميل يومياً
ذكرت مصادرفي قطاع النفط أمس الثلاثاء ، إن شركة أرامكوالسعودية ستخفض مخصصات النفط الخام إلى عملائها في أنحاء العالم في سبتمبر القادم، بما لا يقل عن 520 ألف برميل يوميا للوفاء بالتزامها بكبح تخمة الإمدادات العالمية.
و أكدت المصادر أن أرامكو ستخفض الإمدادات لمعظم العملاء في آسيا بنسبة تصل إلى 10 في المائة في سبتمبر التزاما باتفاق المنتجين لخفض الإمدادات.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 31674 ] نشر منذ 1 ساعة
يكون خير ,,
الرعد[ عدد التعليقات: 882 ] نشر منذ 1 ساعة
ان شاء الله بقية الاعضاء يلتزمون بالحصص المقرره
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 1114 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يكتب الي فيه خير