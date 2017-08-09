بالفيديو.. احتراق شعر فتاة أثناء انشغالها بالانترنت - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. احتراق شعر فتاة أثناء انشغالها بالانترنت
تداول رواد ومستخدمي مواقع التواصل الأجتمناعي ، مقطع فيديو يظهر فتاة فرنسية تدعي ” أنيس جيرم ” 25 عاماً أثناء انشغالها في محادثة على برامج الدردشة عبر الكمبيوتر ممسكة الولاعة في يدها؛ حيث أخذت تشعلها وتطفئها؛ حتى أمسكت النيران في شعرها من دون أن تشعر.
وظهرت الفتاة وقد شعرت بأن شعرها يحترق بعدما شاهدت الدخان يخرج من رأسها، الأمر الذي أصابها بالصدمة في البداية، وجعلها تمسك بشعرها سريعاً وتطفئ النيران، ورغم الواقعة المأساوية التي كانت ستكلفها كثيراً، فإن الفتاة أخذت بعدها تضحك أمام كاميرا الكمبيوتر مع من تتحدث معه قائلة ” شعري يحترق “.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 31674 ] نشر منذ 1 ساعة
الهذيان يشعل النيران ..
شايب بروحه[ عدد التعليقات: 18 ] نشر منذ 1 ساعة
والله عجزت افهم انتم تجيبون ذا الأخبار من النشطون الي في توتر وفاس بك ولا من المتدولون في مواقع التواصل
الحين ماقضيتا من النشطون طلع لنا متدلنون التواصل الأجتماعي ومنهم ذُلي هم نفسهم نشطون الله المستعان بس
وبعدين ناظرو وش سوا توتر وفاس بك وسرغام وسنب شت في ذا البشر ضيعهم وضيع حياتهم وشعورهم هذا غير الحوادث عساهم الماحق
دلوعة الرياض[ عدد التعليقات: 48 ] نشر منذ 1 ساعة
والحب إذا وقع من طرف واحد يقتل ,,, النيران والإحتراق أهون من القتل بوحشية … (( لاتنسى صلااة الضحى ابو محمد )) ودعوااتك بإنطفااء نيرااني ..
الرعد[ عدد التعليقات: 882 ] نشر منذ 1 ساعة
اكيد كان الكلام من اللي ينسي الواحد نفسه-لاشبت النار في جزء احترق باقي الجسم-