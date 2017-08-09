بالفيديو.. احتراق شعر فتاة أثناء انشغالها بالانترنت - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

تداول رواد ومستخدمي مواقع التواصل الأجتمناعي ، مقطع فيديو يظهر فتاة فرنسية تدعي ” أنيس جيرم ” 25 عاماً أثناء انشغالها في محادثة على برامج الدردشة عبر الكمبيوتر ممسكة الولاعة في يدها؛ حيث أخذت تشعلها وتطفئها؛ حتى أمسكت النيران في شعرها من دون أن تشعر.

وظهرت الفتاة وقد شعرت بأن شعرها يحترق بعدما شاهدت الدخان يخرج من رأسها، الأمر الذي أصابها بالصدمة في البداية، وجعلها تمسك بشعرها سريعاً وتطفئ النيران، ورغم الواقعة المأساوية التي كانت ستكلفها كثيراً، فإن الفتاة أخذت بعدها تضحك أمام كاميرا الكمبيوتر مع من تتحدث معه قائلة ” شعري يحترق “.