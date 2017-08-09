قرقاش لـ " قطر ": بهذه الطريقة يكون حل الأزمة - صحيفة صدى الالكترونية

أبو ظبي(صدى):

قال وزير الدولة الإماراتى للشئون الخارجية، أنور قرقاش، إنه من المنطقى أن تتعامل قطر مع هواجس وقلق الدول الأربع بشأن دعمها لملف التطرف والإرهاب، ولا تكتفى بهواجس واشنطن والعواصم الغربية.. أزمة قطر مع عالمها.

وكتب قرقاش عبر حسابه بموقع التدوينات الصغيرة ” تويتر” : ” من المنطقى أن تتعامل الدوحة مع ملف تدخلها وتحريضها فى الشأن الداخلى لجيرانها ومحيطها، أساسيات لخروج قطر من أزمتها.. ملخص مفيد لا يمكن تجاوزه “.

وأضاف ” أزمة قطر مع جيرانها ومحيطها، والحلول من خلال التصدى لهذه المشاغل والحقائق، ارتجاء الحل من الضغط ” البعيد” لن يجدى، الحل فى شجاعة مواجهة الأزمة “.

وأكد أن الشجاعة والمكاشفة ضرورية فى ظل غياب الثقة وسجل من التحريض. نجاح الدبلوماسية يرتكز إلى مراجعة الدوحة لدعمها للتطرف وتدخلها فى شئون المحيط.