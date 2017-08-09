تونس: مقتل إرهابيين اثنين في كمين بالقصرين - صحيفة صدى الالكترونية

تونس(صدى):

قال مسؤول أمني أمس الثلاثاء إن قوات الحرس الوطني التونسي قتلت متشددين اثنين في كمين بأحد جبال محافظة القصرين الواقعة على الحدود مع الجزائر.

ونقلت وكالة تونس أفريقيا للأنباء الرسمية عن المتحدث الرسمي والمكلف بالإعلام بالإدارة العامة للحرس الوطني خليفة الشيباني قوله إنه ” وقع القضاء على إرهابيين اثنين وحجز أسلحة خلال الكمين الذي نصبته وحدات للحرس الوطني لمجموعة إرهابية بجبل بيرينو (ولاية القصرين) ” ، وأضاف الشيباني “هي حصيلة أولية وأن الأسلحة التي تم حجزها هي 3 قطع من نوع كلاشنيكوف “.

وأوضح أنه لم يتم حتى الآن تحديد هوية الإرهابيين القتيلين اللذين سقطا إثر تبادل إطلاق النار مع قوات الحرس الوطني التي نصبت كميناً للمجموعة الإرهابية.

وتشن قوات الأمن حملات واسعة ضد المتطرفين الإسلاميين الموالين لتنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي وتنظيم داعش منذ هجومين كبيرين في 2015 استهدفا فندقاً في سوسة ومتحف باردو وسقط خلالهما عشرات السياح قتلى.