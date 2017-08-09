⁠⁠⁠⁠⁠" العمل " تلزم المنشآت الكبرى بإعداد وثيقة استرشادية - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص، قرارا يلزم الشركات الكبرى بإعداد وثيقة استرشادية لأخلاقيات العمل للعاملين فيها، في خطوة تهدف إلى جاذبية وتحسين أداء سوق العمل في المملكة.

و تستند المنشآت عند إعدادها لهذه الوثيقة على الدليل الاسترشادي لقواعد أخلاقيات العمل الذي أصدرته الوزارة، ويتم العمل على تحديث الوثيقة الخاصة بالمنشأة، وفقًا لأية تعديلات تطرأ على هذا الدليل.

وتتطلع الوزارة، أن يسهم الدليل الاسترشادي لقواعد أخلاقيات العمل المتاح عبر موقعها الإلكتروني www.mlsd.gov.sa ، في دعم العلاقة بين العاملين في القطاع الخاص.