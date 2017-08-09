الطيران المدني تكشف حقيقة استخدام " القطرية " أجواء دول المقاطعة - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

نفت هيئة الطيران المدني، اليوم، ما تداولته وسائل الإعلام القطرية، حول تحليق طائرات تابعة لشركة قطرية فوق أجواء دول المقاطعة ومنها المملكة.

وأكدت الهيئة أن المقاطعة مستمرة، ومنع الطائرات المسجلة بقطر من استخدام مطارات المملكة وعبور أجواءها.

وقالت الهيئة وفقا لتغريدات: ” مستمرون بالمقاطعة ومنع الطائرات المسجلة بقطر من استخدام مطارات المملكة وعبور أجواءها.. المملكة لا ترتبط بحدود مع دولة قطر تتضمن أعالي البحار.. الدول المقاطعة الأخرى خصصت منذ البداية طرقاً فوق أعالي البحار لاستخدامها من قبل الطائرات المسجلة بقطر .”

وأضافت الهيئة: ” ما يتم تداوله حول استخدام الطائرات القطرية للمجال الجوي لبعض دول المقاطعة ومنها المملكة غير صحيح.. الدول المقاطعة الأخرى عكفت منذ البداية لإيجاد طرق جوية إضافية لتخفيف اختناق الحركة الدولية وضمان سلامتها.. لا يمكن للخطوط القطرية المرور في أجواء المنطقة الجنوبية لأنها عسكرية ويحظر الطيران فوقها إطلاقا.. (الإيكاو) أثنى في اجتماعه الأخير على حرص دول المقاطعة على الإيفاء بالتزاماتها الدولية .”

وأضافت: ” بعض صور المواقع التطوعية مثل Flightradar24 تكون غير دقيقة إذ تعتمد على توفر أجهزة استقبال وبث بالمنطقة.. في غياب أجهزة الاستقبال والبث يعرض النظام أقصر المسارات المتوقعة للرحلة حتى جهة الوصول ” .