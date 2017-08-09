بالفيديو.. مٌسنه " مئوية " تسبح لمسافة 1500 متراً خلال ساعة - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. مٌسنه ” مئوية ” تسبح لمسافة 1500 متراً خلال ساعة
أثارت اليابانية مييكو ناغاوكا البالغة من العمر مئة عام ، جدلاً واسعاً بمواقع التواصل الأجتماعي ، عقب نجاحها في السباحة لمسافة 1500 متر خلال سباق للسباحة الحرة في حوض صغير، وهو انجاز غير مسبوق بالنسبة إلى الأشخاص في هذه السن.
وكانت هذه اليابانية المتسابقة الوحيدة في فئة الأشخاص بين سن 100 و104 سنوات، وأنجزت هذا التحدي في خلال ساعة و15 دقيقة و54 ثانية، على وقع تصفيق حمــاسي من الجمهور، في منطقة ايهيمي بوسط اليابان.
وقالت ناغاوكا في تصريحات صحفية : اريد الاستمرار في السباحة حتى سن الـ 105 في حال عشت الى ذلك الحين ، حيث إنني لا اعتزم التوقف عند هذا الحد .
ولم تبدأ ناغاوكا في السباحة سوى في سن الثمانين ضمن إطار برنــامج اعادة تأهيل خضعت له بعد اصابتها بمرض فـــــي الركبة، وفق المصدر نفسه.
ومنذ ذلك الوقت تراكم ناغاوكا الارقام القياسية. وقد سبق لها أن اجتازت مسافة 1500 متر في حوض سباحة أولمبي في سن التاسعة والتسعين، ونشرت العام الماضي كتاباً تروي فيه تفــاصيل عن انجازاتها الرياضية.
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Posted by HESPRESS on Tuesday, August 8, 2017
ابو محمد[ عدد التعليقات: 31674 ] نشر منذ 29 دقيقة
ياراحم الحال ياكريم ,,
,, هذي حركاتها رياضيه ، نشاط في نشاط ، وينهي و وين عجايزنا ، الله يسكنهن الجنه ، كانت حركاتهن تعب في تعب ، لأنه إجهاد فوق طاقة الجسم يومياً ، حتى تصل السبعين ومن ثم يثالث راسها ركبتيها ، من الإجهاد في السنين الماضيه ,, لما تمشي تحسبها راكعه تصلّي ،، ياالله رحمتك ,,
,, أما هاالعجوز ، صحيح تتحرك ، ولكن على اصول ومن كل حركه وثنتين ، تدليك وتفريك باالزيوت الطبيعيه وراحه نفسيه ، لهذا تختزن القوه الحركيه إلى ان تغادر الحياة ،، سبحان الله لكلٍ ظروفه ونمط حياته ,,
الرعد[ عدد التعليقات: 882 ] نشر منذ 13 دقيقة
سبحان الله -لاتنسى يابو محمد البيئه والماء والطعام -كما ان الاجواء لها دور والمجتمع ايضا له دور عند ممارستهن الرياضه-وغير ذلك كثير-
بسمة رضا[ عدد التعليقات: 312 ] نشر منذ 4 دقائق
ماشاءالله عليها