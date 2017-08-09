بالفيديو.. مٌسنه " مئوية " تسبح لمسافة 1500 متراً خلال ساعة - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

أثارت اليابانية مييكو ناغاوكا البالغة من العمر مئة عام ، جدلاً واسعاً بمواقع التواصل الأجتماعي ، عقب نجاحها في السباحة لمسافة 1500 متر خلال سباق للسباحة الحرة في حوض صغير، وهو انجاز غير مسبوق بالنسبة إلى الأشخاص في هذه السن.

وكانت هذه اليابانية المتسابقة الوحيدة في فئة الأشخاص بين سن 100 و104 سنوات، وأنجزت هذا التحدي في خلال ساعة و15 دقيقة و54 ثانية، على وقع تصفيق حمــاسي من الجمهور، في منطقة ايهيمي بوسط اليابان.

وقالت ناغاوكا في تصريحات صحفية : اريد الاستمرار في السباحة حتى سن الـ 105 في حال عشت الى ذلك الحين ، حيث إنني لا اعتزم التوقف عند هذا الحد .

ولم تبدأ ناغاوكا في السباحة سوى في سن الثمانين ضمن إطار برنــامج اعادة تأهيل خضعت له بعد اصابتها بمرض فـــــي الركبة، وفق المصدر نفسه.

ومنذ ذلك الوقت تراكم ناغاوكا الارقام القياسية. وقد سبق لها أن اجتازت مسافة 1500 متر في حوض سباحة أولمبي في سن التاسعة والتسعين، ونشرت العام الماضي كتاباً تروي فيه تفــاصيل عن انجازاتها الرياضية.