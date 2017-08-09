التعليم تدمج ثلاث إدارات تحت مسمى " إدارة الوظائف " - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

دمجت وزارة التعليم إدارات الوظائف الإدارية، والتعليمية، والميزانية، تحت مسمى واحد ( إدارة الوظائف ) وفقا لقرارالمشرف العام على المواد البشرية .

ويشمل القرار تكليف كل من محمد عبد السلام العبد السلام، مديرا لإدارة الوظائف، إبراهيم عبد الرحمن جساس، مساعدا للمدير للوظائف الإدارية، وعبد العزيز الجبالي، مساعدا للمدير للوظائف التعليمية، لمدة عام واحد لكل منهم.

وجاء ذلك بناء على قرار معالي نائب وزير التعليم بشأن نقل اختصاصات إدارة ميزانية الوظائف بموظفيها من الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية إلى الإدارة العامة للموارد البشرية .