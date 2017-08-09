مٌسن يغتصب حفيدته - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

أقدم مٌسن على أرتكاب جريمة مروعة حيث قام بأغتصاب حفيدته عدة مرات ، وتهديدها بعدم إخبار أحد .

وتعود الواقعة ، عندما شعرت أم مصرية أن ابنتها التي لم تتجاوز الـ 11 من عمرها في حالة إعياء شديد ، فسالأتها ماذا بكي ، فأخبرتها الطفلة بما يفعله بها جدها ، وأنه يغتصبها عندما تذهب لإعطائه الطعام في منزله ، وهددها بعدم أخبار أحد .

على الفور تقدمت الأمن ببلاغ لدى الشرطة المصرية ، تتهم فيه جد ابنتها ” 73 عاماً ” بأغتصابها .

وأفاد التحقيق بأن والدة الطفلة كانت تكلفها بالذهاب إلى منزل جدها لإعطائه الطعام، إلا أنه كان يستغل ذلك لممارسة الرذيلة معها، وقد هددها في حال كشفت الأمر.