مٌسن يغتصب حفيدته - صحيفة صدى الالكترونية

مٌسن يغتصب حفيدته
أقدم مٌسن على أرتكاب جريمة مروعة حيث قام بأغتصاب حفيدته عدة مرات ، وتهديدها بعدم إخبار أحد .
وتعود الواقعة ، عندما شعرت أم مصرية أن ابنتها التي لم تتجاوز الـ 11 من عمرها في حالة إعياء شديد ، فسالأتها ماذا بكي ، فأخبرتها الطفلة بما يفعله بها جدها ، وأنه يغتصبها عندما تذهب لإعطائه الطعام في منزله ، وهددها بعدم أخبار أحد .
على الفور تقدمت الأمن ببلاغ لدى الشرطة المصرية ، تتهم فيه جد ابنتها ” 73 عاماً ” بأغتصابها .
وأفاد التحقيق بأن والدة الطفلة كانت تكلفها بالذهاب إلى منزل جدها لإعطائه الطعام، إلا أنه كان يستغل ذلك لممارسة الرذيلة معها، وقد هددها في حال كشفت الأمر.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 31661 ] نشر منذ 2 دقيقتين
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