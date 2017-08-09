محمد عبده يكشف أسباب إلغاء حفل " سوق عكاظ " - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

عقب الفنان محمد عبده على مطالبات عدد من الجماهير له بإعادة قيمة تذاكر حفلته الملغاة، والتي كان مقرراً إقامتها في مهرجان ” سوق عكاظ ” عبر أكثر من ” هاشتاق ” في تويتر بعضها وصل إلى الترند السعودي، بالقول اتصلنا بمحمد عبده الموجود بين لندن وباريس حاليا استعدادا لجديده من الحفلات فقال ” الظروف ليست ملكاً لأحد، وما أقوله بهذا الشأن أن ما حدث خارج عن الإرادة، كنت مستعداً بالفعل لهذه الحفلة وعلى المسرح في البروفة العامة عشية موعد الحفلة المقرر، لكننا فوجئنا بخبر وفاة الأمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز رحمه الله، وبالاتفاق مع المنظمين تم تأجيل الحفلة”.

وقال عبده في تصريحات صحفية، إنه كان في كامل الاستعداد لإقامة الحفل، لكن نبأ وفاة الأمير عبد الرحمن بن عبد العزيز تسبب في تأجيلها.

وأوضح الفنان المتواجد بين باريس ولندن حاليا لقضاء إجازة مع أسرته، أن إدارة المهرجان ظلت على تواصل مع هيئة السياحة حول مصير الحفلة، حيث أبلغت بأنه تم تأجيلها دون موعد محدد.

وكانت مطالبات جماهيرية واسعة بإعادة قيمة تذاكر الحفل الملغي تم تداولها عبر مواقع التواصل، حيث تم إطلاق ” هاشتاق ” شهد رواجا كبيرا بين رواد الانترنت للمطالبة بإرجاع ثمنها.