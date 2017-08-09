ايقاف 30 عاملاً مخالفاً في حملة ميدانية بالرياض - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد العجل(صدى):

قامت الادارة العامة للراحة والسلامة بأمانة منطقة الرياض بجولة تفتيشية استمرارا لحملاتها على الباعة الجائلين بالتنسيق مع قوة الضبط الميداني وذلك بحراج بن قاسم القديم .

ذكر ذلك المهندس انور قلم مدير عام الراحة والسلامة بالامانة واشار الى انه تم مصادرة عدد من البسطات وتسليم محتوياتها للجمعيات الخيرية للاستفادة منها وجرى ايقاف ٣٠ عاملا مخالفا وتسليمهم للجهات المختصة لاتخاذ اللازم حيالهم .

واكد المهندس قلم ان هذه الجولات مستمرة داعيا المواطنين والمقيمين الشراء من المحلات النظامية .

ورحب بتعاون الجميع بالتبليغ عن اي ملاحظات عبر هاتف ” طوارئ الامانة ٩٤٠ ” .