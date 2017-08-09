⁠⁠⁠⁠⁠" تعليم مكة " تطلق مبادرة التطوع لخدمة ضيوف الرحمن - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة بإدارة نشاط الطالبات مبادرة التطوع وذلك تحت شعار ” التطوع في المجتمع التعليمي المكي ” الإصدار الثاني لخدمة ضيوف الرحمن بالمسجد الحرام وساحاته بمشاركة مكاتب تعليم مكة والمدارس والإدارات وأكثر من 5٠٠ طالبة من طالبات أندية الحي والأندية الموسمية لمشروع إجازتي ٢ .

وتأتي هذه المبادرة توافقاً مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030 والمتضمنة ترسيخ القيم الإيجابية في شخصيات أبنائنا الطلبة بهدف إكسابهم القيم والمهارات والسلوكيات الحميدة, ليكونوا ذوي شخصيات تتصف بروح المبادرة والمثابرة وامتداداً لجهود وزارة التعليم ومساهمتها في رعاية أبنائها والاستفادة من طاقاتهم خلال الإجازات الصيفية، والمواسم الدينية، والوطنية لترسيخ قيم الانتماء الوطني .

الجدير بالذكر أن هذه الأنشطة والبرامج التطوعية من خلال هذه المبادرة تعد الإصدار الثاني وستستمر حتى انتهاء موسم حج هذا العام .