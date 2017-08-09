⁠⁠⁠⁠⁠البنك السعودي الفرنسي يعلن عن وظيفة شاغرة - صحيفة صدى الالكترونية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلن البنك السعودي الفرنسي، عن توفر وظيفة إدارية شاغرة، بمسمى ” مدير العلاقات ” ، وذلك للعمل بفروع البنك في مدينة الرياض.

وأوضح البنك، أن الوظيفة المتاحة لحمَلة درجة البكالوريوس في تخصصات (الأعمال التجارية، والمالية، أو الاقتصادية)، أو المجالات ذات الصلة، مع وجود خبرات سابقة.

ولفت البنك، إلى أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 7 أغسطس 2017م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 6/ 9/ 2017م.

وأشار البنك إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظيفة المُعلنة، اضغط ” http://www.fransicareers.com/ar/job-search-results/“.