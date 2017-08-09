تعليم تبوك يدعو المعلمين لترتيب شرائح النقل - صحيفة صدى الالكترونية

محمود البلوي(صدى):

أعلنت الإدارة العامة للتعليم في منطقة تبوك عن فتح الشرائح للمعلمين والمعلمات المنقولين خارجيًّا إليها.

وأوضح مدير إدارة شؤون المعلمين بتعليم تبوك الدكتور صالح أبو هاشم, أنه يتعين على المنقولين والمنقولات ترتيب شرائح النقل من خلال حساباتهم على برنامج ” نور ” , تمهيدًا لتوجيههم إلى المدارس بناء على الاحتياج وفقًا للمفاضلة المعتمدة من وزارة التعليم.

وأشار أبو هاشم, إلى أن موعد التسجيل سوف يستمر حتى نهاية دوام يوم الأحد الموافق 21 /11 /1438هـ، وفي حال عدم الدخول خلال الفترة المحددة سيتم ترتيب الشرائح آليًّا.