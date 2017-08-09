سفير سريلانكا يُثني على الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

أثنى سفير جمهورية سريلانكا لدى المملكة محمد عزمي طاسيم على ما تقدمه حكومة المملكة العربية السعودية من خدمات جليلة لحجاج بيت الله الحرام، وعلى الاستعدادات التي اتخذت لاستقبالهم عبر كافة المنافذ.

وعبر السفير السريلانكي لدى وصول الدفعة الأولى من حجاج سريلانكا إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة مساء أمس الأول عن شكر بلاده وتقديرها لحكومة المملكة العربية السعودية، وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ونائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى وزارة الحج وكل الجهات الحكومية التي تبذل جهوداً جبارة لتسهيل أمور الحجاج.