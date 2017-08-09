رد صادم من الفنان محمد هنيدي على بطلة " ركبني المرجيحة " - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

أحرج الفنان المصري محمد هنيدي بطلة كليب “ ركبني المرجيحة ” ، داليا حسن، وذلك برد صادم على تغريدة نشرها الفنان الكوميدي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ” ، معلنا أنه يقوم بتصوير الجزء الثاني لفيلمه الشهير “ صعيدي في الجامعة الامريكية ” والتي قالت فيه لمحمد هنيدي “ وأنا هغني أغنية الفيلم يا هنيدي ”.

فقد فاجئ الجميع الفنان محمد هنيدي بالرد على دالي حسن بطلة ركبني المرجيحة برد صادم وساخر جداً وهو

“ لا أحنا كده نلغي الفيلم أحسن ” وبذلك وضع داليا حسن في موقف محرج للغاية أمام جمهورها وجمهور هنيدي عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكان هنيدي أعلن عن تقديم جزء ثاني من الفيلم القديم “ صعيدي في الجامعة الأمريكية ” ، والذي شارك في بطولته مجموعة من نجوم الفن المصري وهم: هاني رمزي وأحمد السقا وغادة عادل ومنى زكي ومجموعة من النجوم المصريين، ونشر هنيدي تغريدة وأوضح في حالة وصولها لعدد 100 ألف مشاركة وقتها سيعلن عن عمل جزء ثاني من الفيلم.