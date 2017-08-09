وظيفة شاغرة للرجال بـ " لاند مارك " في الرياض - صحيفة صدى الالكترونية

فاطمة المالكي(صدى):

طرحت شركة مجموعة ” لاند مارك ” العربية لقطاع التجزئة- عبر موقعها الإلكتروني- وظيفة إدارية شاغرة للرجال، بمسمى ” مسؤول الموارد البشرية ” ، وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة، أن الوظيفة المتاحة لحمَلة درجة البكالوريوس في تخصصات (الإدارة، إدارة الأعمال، الموارد البشرية).

وأوضحت الشركة، أن التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 8 أغسطس 2017م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 5/ 9/ 2017م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظيفة المعلنة، ادخل من ” http://careers.landmarkgroup.com/ar/job-search-results “.