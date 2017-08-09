بالفيديو.. عروسان يحتفلان بليلة الحناء تحت الماء - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

قرر ثنائي من اسطنبول يتدربان على الغوص في نادي للرياضات تحت الماء ، على الاحتفال بليلة الحناء التي تسبق الزفاف بطريقة مختلفة .

حيث تم تداول مقطع فيديو يرصد الأحداث الغريبة التي شهدتها ليلة الجناء ، وظهرت العروس وتٌدعى ” سيهان آجار ” بالفيديو وهي تغوص مع صديقاتها تحت الماء، واستخدمن أنابيب الغطس ليبقين تحت الماء، ويحتفلن بطقوس ليلة الحناء التقليدية، حيث أحضرن طبق الحناء المزيّن بالورود، وعزفن بالدف، الآلة الموسيقية التقليدية التي ترافق ليلة الحناء، ووضعن الحناء وقطعة من الذهب في يد العروس، كما هو متعارف عليه في عادات الاحتفال بليلة الحناء في تركيا.

ورقص المدعوون إلى الحفل الذي أقيم تحت الماء، ثم انضم لهم العريس ليغوص ويشارك بالرقص والاحتفال بليلة الحناء .