بدء معسكرات الخدمة العامة للكشافة - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

كشف المشرف العام على معسكرات الخدمة العامة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة والمنافذ، الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد، عن إسهام الكشافة خلال موسم حج هذا العام في عملية إدارة حشود أفواج الحجاج من المخيمات إلى الجمرات والعكس، التابعين للمؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية، والمؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج دول جنوب شرق آسيا، والمؤسسة الاهلية لمطوفي حجاج إيران، مؤكدا أن خبرات الجمعية في عملية إدارة الحشود تمتد لسنوات طويلة مكنت الكشافين من الحصول على خبرات مميزة يتم تطويرها كل عام عبر مراحل زمانية ومكانية وتقنية .

وأوضح الفهد خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الجمعية مساء أمس بمناسبة بدء معسكرات الخدمة العامة، أن الجمعية ووفق خططها تعمل على تطبيق الممارسات التي تتفق ورؤية المملكة 2030، بالإسهام في بناء شباب الوطن، وتحقيق الآمال والتطلعات التي تتطلع اليها الرؤية، مثمناً دور القطاعات الكشفية في إنجاح المعسكرات من خلال عشرة معسكرات فرعية تقيمها الجمعية بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، ومعسكراً بالمدينة المنورة، وإشرافها على 16 معسكراً تقيمها كشافة وزارة التعليم في المنافذ البرية والجوية والبحرية.

وأشار الفهد إلى أن الجمعية وقعت عدة اتفاقيات شراكة مع عددٍ من الجمعيات غير الربحية ضمن سعيها المستمر لتطوير العمل والتوسع النوعي والكمي للمعسكرات، مؤكداً أن ما وصلت إليه الكشافة هو بفضل الله سبحانه، ثم دعم الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو نائبه -حفظهما الله-.

من جهته أفاد قائد عام المعسكرات بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة الدكتور صالح بن رجاء الحربي أن الجمعية تسعى إلى التوسع في نمو العمل التطوعي كماً وكيفاً لمواكبة رؤية المملكة 2030 ، مؤكداً أن عمل الشباب التطوعي في برامج الخدمة العامة يُعزز القيم والتنمية الوطنية.

وأوضح خلال المؤتمر قائد المعسكر الكشفي لخدمة الحجاج بالمدينة المنورة الدكتور محمد بن سبيل الجهني، أن المعسكر أكمل استعداداته لخدمة ضيوف الرحمن زوار مسجد رسول الله ، بإعداد وتأهيل مقر المعسكر وجدولة برامج التأهيل ودورات التدريب للمشاركين في المعسكر من قادة وجوالة وكشافة .