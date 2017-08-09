استئصال ورم لطفلة في جراحة عالية الخطورة بألماني عسير - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح (صدى):

في عملية جراحية دقيقة بالمستشفى السعودي الالماني بعسير انقاذ طفلة عمرها اربع سنوات ،حيث حضرت الطفله في حالة اعياء شديد وعدم القدرة على المشي والحركه،وبعد عرضها على قسم جراحة المخ والاعصاب بالمستشفى وبالتحديد على رئيس القسم وكبير الجراحين الاستاذ الدكتور محمد عواض حيث اتضح مع الفحص وجود ورم كبير على المخ وتم تقرير جراحة عاجلة لاستئصال الورم .

ويذكر الدكتور عواض ان مثل هذه الجراحات في هذا السن من الجراحات الخطرة جدا نظرا لحجم الورم وموقعه الحساس وكون المريضه صغيرة بالسن وكذلك كانت تعاني من ضعف عام بالاضافه لوجود استسقاء بالمخ وهذا يزيد من مضاعفات الجراحة وتزيد من نسبة حدوثها .

هذا وقد تم اجراء العملية في جراحة استغرقت حوالي السبع ساعات باستخدام احدث التقنيات الموجوده لعلاج مثل هذه الاورام ،حيث تم استئصال كامل للورم واثبت تحليل ( الهستوباثيولجي ) ان هذا الورم من الدرجة الاولى وهذه الاورام من حيث التصنيف العالمي اذا تم استئصاله بدقة عاليه وبصفة كامله فذلك يعتبر ان المريض قد شفي بحالة كامله .

هذا وقد تماثلت المريضه للشفاء وبشكل كامل تماما بعد اجراء العمليه.