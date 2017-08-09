⁠⁠⁠⁠⁠الترجي 10 : 3 مجموعات نارية تضعها قرعة البطولة - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح (صدى):

أجريت مساء الإثنين بفندق البحيرة بأبها قرعة بطولة الترجي 10 أول بطولة رسمية تحت مظلة رابطة فرق أحياء عسير على كأس سمو نائب أمير منطقة عسير وشعارها ” رؤية وطن وطموح شباب ” بمشاركة 12 فريقا 8 منها ضمن رابطة فرق أحياء عسير بالإضافة إلى 4 فرق من أبطال رابطة جازان ويرعاها طبيا نادي الهلال السعودي عبر إدارة المسؤولية الإجتماعية بالنادي وفريق نادي الهلال التطوعي بعسير ، وشهدت القرعة حضور الشيخ محمد بن سعيد أبو ملحة والشيخ عبدالله الضبعان والشيخ عبدالله حجاب البراق ونائب رئيس رابطة أحياء عسير مبارك بن شاهر والمدير التنفيذي للجنة التنمية الإجتماعية بحي الموظفين وعدد من رؤساء تحرير الصحف والإعلاميين .

تم توزيع الفرق على 3 مجموعات يتأهل متصدر ووصيف كل منها بالإضافة إلى أفضل فريقين من أصحاب المركز الثالث إلى الدور ربع النهائي .

وجاء في المجموعة الأولى فريق البراق من الشقيق يرافقه إتحاد الرايات والوطن وصقور القاعدة ، فيما جمعت الثانية منظم البطولة فريق الترجي بالجزائر من محافظة الدرب والرياض والتعاون من أبها ، وحل في الثالثة من جازان الإتفاق الشرقي بمحافظة أبو عريش والقمة بمحافظة العارضة ومن عسير حجلاء ومملكة أبها .

تخلل مراسم القرعة شرح عن رابطة فرق الأحياء وأهدافها وآلية عملها كجهة إختصاص رسمية للإشراف على بطولات الأحياء ، كذلك عرض مرئي عن مميزات بطولة الترجي وأهدافها الرياضية والإجتماعية والثقافية والتوعوية .

البطولة يرعاها مصنع حديد الوطن ومعهد تعلم الحياة وبطاقة عضوية 2 لايف ، كذلك شركة عبدالهادي القحطاني وأولاده لصناعة المرطبات .