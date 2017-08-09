ساوثهامبتون يضم لاعب وسط يوفنتوس بـ20 مليون يورو - صحيفة صدى الالكترونية

لندن(صدى):

كسر ساوثهامبتون الإنجليزي رقمه القياسي في التعاقدات، عندما ضم لاعب الوسط الغابوني ماريو ليمينا من يوفنتوس الإيطالي، أمس الثلاثاء، بعقد يمتد لخمس سنوات.

وأكد يوفنتوس في بيان بموقعه الإلكتروني، أن قيمة الانتقال المبدئية تبلغ 17 مليون يورو، وقد يضاف إليها 3 ملايين يورو أخرى.

وفاز ليمينا -23 عاما- مع يوفنتوس بالدوري الإيطالي والكأس المحلية مرتين، وكان ضمن التشكيلة التي خسرت نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد الموسم الماضي.

وقال ليمينا لموقع النادي الإنجليزي على الإنترنت: ” أعتقد أن مشروع النادي هو أكثر ما جذبني، ودعمتني عائلتي في القرار وأنا سعيد بالوجود هنا حقا “.

وقبل ليمينا كانت الصفقة الأكبر لساوثهامبتون عندما ضم المغربي سفيان بوفال من ليل الفرنسي في أغسطس 2016.

وسيعزز ليمينا صفوف ساوثهامبتون بعدما قال المدافع الهولندي فيرجيل فان ديك، إنه طلب مغادرة النادي، وعبر عن خيبة أمله لرفض الإدارة الاستماع إلى عروض مقدمة إليه.