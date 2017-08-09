الأرصاد تعلن حالة الطقس المتوقعة اليوم - صحيفة صدى الالكترونية

الأرصاد تعلن حالة الطقس المتوقعة اليوم
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس، اليوم الأربعاء، لاتزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية فترة مابعد الظهيرة على مرتفعات مناطق جازان و نجران وعسير تمتد إلى مرتفعات مناطق الباحة و مكة المكرمة و المدينة المنورة.
وتنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء بين رفحاء وحفر الباطن تمتد إلى منطقتي حائل والقصيم , كذلك على الأجزاء الشرقية لمنطقة المدينة المنورة.
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر،غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-42 كم/ساعة على الجزء الشمالي , وجنوبية غربية إلى غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي والأوسط ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين على الجزء الشمالي , وحالة البحر،متوسط الموج الى مائج ،بينما تكون على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف،وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج.
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